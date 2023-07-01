السبت المقبل.. الحجاج يعودون إلى ليبيا بواقع 3 رحلات يومياً

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، انطلاق أولى رحلات عودة الحجاج الليبيين إلى ليبيا يوم السبت المقبل، بواقع 3 رحلات يومياً.

وأشارت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت، إلى بدء تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء القادم.

والسبت، أكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أن غالبية الحجاج الليبيين انتهوا من رمي الجمرات خلال أيام التشريق بين المتعجّل والمتأخّر. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد (يوم النحر)، والتي توافق 11 و12 و13 من ذي الحجة.

وأمس الجمعة، وصل الحجاج الليبيين المتعجّلين إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة، قادمين من مشعر منى، لأداء طواف الوداع.

وبلغت حصيلة وفيات الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، أمس الجمعة، خمسة حجاج، وفق ما أعلنت الهيئة.