الدبيبة: مبارك عليكم الفساد

سقط عبدالحميد الدبيبة‬، رئيس الحكومة المنتهية، في هفوة جديدة خلال كلمته بافتتاح حديقة مصراتة‬، بحلتها الجديدة، قائلاً:” مبارك عليكم الفساد”.

وقال الدبيية، في كلمة له خلال مراسم الافتتاح، إن أخبار الحرب كانت هي المسيطرة على المشهد العام في ليبيا قبل عامين، زاعماً أن البلاد الآن تعيش حالة من الاستقرار والتنمية حيث يتم افتتاح حدائق ومدارس وطرق جديدة كل يوم.

وأضاف رئيس المنتهية، أن الحكومات جاءت من أجل خدمة الليبيين وأن تجعل موارد البلاد مسخرة لهم، مؤكدا عزم الحكومة الاستمرار في مشاريع عودة الحياة وافتتاح كافة المرافق الخدمية في مختلف مناطق البلاد، على حد تعبيره.