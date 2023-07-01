الخارجية البريطانية: وضع ليبيا الأمني هش فلا يسافر مواطنينا إلى هناك

جدد مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية بالحكومة البريطانية تحذيره بتجنب السفر غير الضروري إلى ليبيا بشكل نهائي.

وأشار المكتب في بيان له إلى أن جميع رحلات السفر من ليبيا وإليها وداخلها معرضة للخطر من قبل المسافر، والأوضاع الأمنية المحلية هشة ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال واشتباكات عنيفة دون سابق إنذار، إضافة إلى احتمالية اندلاع المظاهرات احتجاجا على تردي الظروف المعيشية والفساد وعدم الاستقرار السياسي.

ولفت البيان البريطاني إلى أن الدعم القنصلي محدود للغاية في ليبيا والسفارة البريطانية في طرابلس لا تقدم خدمات قنصلية في الوقت الحالي، محذرا من إمكانية اندلاع أعمال عنف بين المجموعات المسلحة في طرابلس وأبناء المناطق المحيطة دون سابق إنذار.

كما أشارت الحكومة البريطانية في بيانها إلى أن القوات الأجنبية والمرتزقة لها وجود في جميع أنحاء البلاد.