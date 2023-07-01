إيطاليا ترفض دخول سفينة أنقذت عشرات المهاجرين في المتوسط

أنقذت سفينة ألمانية حوالي مئتي مهاجر كانوا يحاولون الدخول إلى أوروبا عبور البحر الأبيض المتوسط، لكن لم يتم السماح لها بالرسو في ميناء أورتونا وسط البلاد.

ونقلت الوكالة عن منظمة “إس أو إس هيومانتي “ومقرها برلين، أن السفينة “هيومانتي 1” “واجهت أربعة قوارب مهاجرين بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، وأنقذتهم من الغرق وكان بعضهم في حالة ضعف شديدة أو مصابين”، بحسب ما نقلت كالة الأنباء الألمانية اليوم السبت.

وأضافت المنظمة أن السلطات الإيطالية ساعدت في تنسيق العمليات أمس الأول الخميس مشيرة إلى أن خفر السواحل قام بإجلاء شخصين بسبب حالتهما الطارئة.

وشرعت هيومانتي 1 بالتوجه إلى ميناء أورتونا المخصص لها في وسط إيطاليا وعلى متنها ما إجماليه 197 ناجيا، وهي وجهة تقع على الساحل الأدرياتيكي للبلاد وتبعد أكثر من ألف كيلومتر عن مواقع العمليات القريبة من جزيرة لامبيدوسا الواقعة في البحر المتوسط.