المصراتي يناشد مكتب النائب العام بفتح تحقيق بسبب كثرة وفيات الحجاج الليبيين

ليبيا – ناشد الكاتب الصحفي محمود المصراتي، النائب العام بفتح تحقيق بسبب كثرة أعداد وفيات الحجاج الليبيين.

المصراتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” موضوع كثرة وفيات الحج يؤكد أن هناك شيئا ما خطأ في التنظيم، ونناشد النائب العام بفتح تحقيق ما دام الموضوع متعلقا بالمال العام”.

ونشر المصراتي صورة لوجبات الحجاج الليبيين في مشعر منى، مضيفا:” أن المخصص من الدولة كنفقات يومية لكل حاج يكفي لإفطارهم كاڤيار ومحاشي للغداء ومشاوي للعشاء”.

ونوه المصراتي إلى أن الحجاج الليبيين لم توفر لهم التغذية الجيدة والإرشاد والفحص الطبي إلى جانب عدم تقديم وسائل الحماية لهم من الشمس.