الطقس في ليبيا.. ارتفاع درجات الحرارة على غالبية المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، ارتفاع درجات الحرارة على غالبية مناطق البلاد، بينما تسجل تراجعا على مناطق الغرب الساحلية من مساء اليوم.

في رأس اجدير حتى سرت – الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة ‎تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من مساء اليوم في غالبية المناطق.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة نسبية عالية على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتصل في رأس لانوف إلى 40 درجة مئوية اليوم.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية غالبا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.