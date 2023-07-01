أمن بنغازي: ضبط تشكيل عصابي يمتهن السلب بقوة السلاح

كشفت مديرية أمن بنغازي تفاصيل ضبط تشكيل عصابي يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح كانت آخرعملياته سلب مبلغ 160.000 دينار من مواطن بسوق الحديد بمنطقة بودزيرة.

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر مكتبها الإعلامي أن فسم التحريات العامة تلقى شكوى مواطن تعرض لواقعة سلب من أربعة أشخاص ملثمين وسرقوا منه مبلغ 160.000 دينار وكانوا يستقلون مركبة آلية نوع شفرليت بيضاء اللون وهددوه بالقتل.

وأضافت مديرية أمن بنغازي إلى ورود معلومات تفيد بضبط أحد أفراد التشكيل العصابي على متن المركبة سالفة الذكر من قبل مركز شرطة الكويفية وانتقل أعضاء القسم لاستلام المركبة والشخص الذي تم ضبطه وتم استلامه والانتقال به إلى القسم وبالتوسع في الاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.ح.م من مواليد 2004 واعترف بأكثر من 20 عملية سطو مسلح استهدفت منازل مواطنين وعمالة وافدة ومحال تجارية وكان برفقته ثلاثة أشخاص وردت معلومات عن أحدهم وكان يستقل مركبة آلية نوع نيسان ميكرا بالقرب من قصر العرائس بمنطقة السلماني وتم ضبطه وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.ن.ع من مواليد 2003 واعترف كلاهما بعدة وقائع.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن المتهمين اعترفوا بسلب الشاكي الأول بسوق الحديد، وسرقة مبلغ مالي 160.000 دينار، والسطو على مصنع للطوب الإسمنتي وسرقة مبلغ مالي 2000 دينار وهاتف محمول وكانوا متعاطيين لمادة القوتشا المهلوسة، وأيضا سلب عدد ستة رؤوس من الأغنام بمنطقة سيدي فرج وسرقة ثلاثة رؤوس من الأغنام بمنطقة القوارشة وأيضا سرقة منزلين بمنطقة شبنة وسرقة اسطوانات غاز ونضائد مركبات وكان بحوزتهم سلاح ناري نوع خرطوش على متن المركبة شفرليت بيضاء اللون.

واعترف المتهمين أيضا بسرقة اسطوانات غاز من منزل آخر بمنطقة شبنة وكانا يستقلان مركبة آلية نوع نسان ميكرا التي تم ضبطها وكان بحوزتهم أسلحة نارية ومتعاطين لمادة القوتشا المخدرة، وأيضا سرقة كافة أغراض العمال من مصنع للطوب الأسمنتي بالقرب من جزيرة الطيارةـ وكذلك سلب أسطوانات غاز من مستودع بودزيرة وسلب أموال من أجانب وهواتفهم المحمولة بسوق العشية وأيضا سرقة منزل بمنطقة الكويفية وسلب مواطن ليبي بمنطقة شبنة لأمواله وأغراضه الشخصية، وسرقة محركات سيارات بمنطقة بودزيرة.

وانتقل أعضاء التحريات رفقة الجناة لدلهم على أماكن أخرى قامو بسرقتها واتضح أنه تم سرقة عدد 12 اسطوانة غاز أخرى من مواطن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.