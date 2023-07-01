المهدوي عن تسريب خبر قصف فاغنر: جاء ردا على تصريحات حماد

ليبيا – كشف المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، عن سبب تسريب خبر استهداف قوات فاغنر في ليبيا.

المهدوي وفي مداخلة مع قناة “العربية/الحدث”،تابعتها صحيفة المرصد، أوضح أن التسريب جاء ردا على تصريحات رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد بشأن تعيين حارس قضائي على إيرادات النفط وقد يضطر إلى رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية.

ونوه إلى أن الهدف من تسريب خبر القصف، محاولة سحب ورقة النفط من شرق البلاد حتى لا تكون ورقة قوية وورقة ضغط يستخدمها حماد ضد عبد الحميد الدبيبة.