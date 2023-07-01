أبو دبوس: 5 آلاف مريض فشل كلوي في ليبيا يعانون من نقص الأدوية

الوطن|رصد

قال رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء في ليبيا محمود أبو دبوس:” “بتنا نُسمي مريض الكلى بالشهيد الحي، نظراً إلى الوضع الكارثي الذي يعانيه منذ سنتين أو ثلاث”.

وأوضح أن 5500 مريض فشل كلوي في ليبيا يعانون عدم توافر الأدوية، وهذا العدد موزع على 89 وحدة غسيل كلى ومشغلات الغسيل لا تكفى سوى لخمسة أيام، وتابع: “سجلنا ما لا يقل عن مئة حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري، نحن في حالة نفير بسبب عدم توفر الأدوية والأجهزة اللازمة”.

وأشار أبو دبوس أن وضع المرض يتفاقم بسبب النقص في أدوية ضبط المناعة في كل أنحاء البلاد منذ فترة طويلة، مما أدى إلى وفيات كثير من زارعي الأعضاء.

وحذر من نتائج سلبية وخيمة مرتقبة لنفاد الكميات المتبقية من الأدوية، فالأدوية التي تُستخدم في جلسات غسيل الكلى لم تعد موجودة على الإطلاق في مراكز عدة بالبلاد، لافتاً إلى أن عدم توافر الأدوية أدى إلى عودة أشخاص أجروا سابقاً عمليات لزرع كلى إلى مرحلة الغسل، ورفع مُجدداً عدد مرضى الفشل الكلوي، وساهم في وفاة بعض من زرعوا كلى، ما يعتبر كارثة وجناية.