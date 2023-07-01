الحاجي: إنشاء محكمة دستورية وإلغاء الدائرة الدستورية في طرابلس اختصاص أصيل للدستور

ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي، إسلام الحاجي، إن الخلاف الحاصل بين البرلمان ومجلس الدولة بخصوص إنشاء المحكمة الدستورية يعود إلى شهر ديسمبر من عام 2022،

الحاجي وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” لذي بث على قناة “الغد” أوضح أن إنشاء محكمة دستورية وإلغاء الدائرة الدستورية الموجودة التابعة للمحكمة العليا في طرابلس هو اختصاص أصيل للدستور.

وأضاف :”عندما يكون هناك في ليبيا دستور داعم، يمكن عن طريقه إنشاء محكمة دستورية بأعضائها واختصاصاتها ومكان تواجدها ومقرها الرئيسي”،منوها بأن الخلاف كان بين مجلس الدولة والبرلمان، حتى أن المجلس قرر قطع التواصل مع البرلمان لحين إلغاء هذا القرار، ثم جاء بعد ذلك ووافق البرلمان على إيقاف تنفيذ هذا القرار بالاتفاق مع الدولة، وبعد ذلك أقر القانون، وزيادة في التأكيد تم نشره بالجريدة الرسمية.

وتابع الحاجي بالقول:”لم نر أي بيان صدر عن المجلس الأعلى للدولة الذي ترك الخلاف فيما بين أعضاء البرلمان أنفسهم”.