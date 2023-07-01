باني: الغرام حصده أبطال باب الحارة أكثر منا

علق الإعلامي الليبي عطية باني، على استقبال النجم السوري وائل شرف الشهير بشخصية “العقيد معتز” في مسلسل “باب الحارة”، في بنغازي لدى وصوله الأحد الماضي للمشاركة في عمل ليبي يتناول مرحلة نضال الأجداد فترة الاحتلال الإيطالي.

وقال باني في تدوينة عبر “فيسبوك”: “يبدو أن الغرام والاهتمام حصده باب الحارة وأبطاله أكثر منا نحن ومن أعمالنا”، مردفا: “على فكرة باب ليس له فيه أي نقش أو إشارة حتى بومضة لليبيا ولم يجد أبطال زنقة الريح الاستقبال كما باب الحارة”.

وتابع: “نحن قدمنا أعمالا خرطنا بها ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، والشاهد على ذلك برنامج بلد الطيوب الذي أكله تراب أرفف القناة الوطنية، والذي عرض مرة واحدة فقط وتحصل على شهادة امتياز من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 2006، وقدمنا حلقات منه في الكفرة ودرنة ونالوت والجميل وما جاورها، وزليتن، وهون وما جاورها، تراث وعادات وتقاليد وفنون وأمكنة، وعتبات ووجوه ليبية مئة بالمئة”.

وأضاف باني: “حتى سهرة المقام لمحمد حسن وحسن عريبي لم تساهم الدولة فيهما بفلس لإنتاجهما، ولم تلتفت لنا لا الدولة ولا رجالها ولم يتحصل المبدع الليبي حتى على طاقية مجردة من الزبون، حتى مستحقاته بلعوها”

واستكمل الإعلامي الليبي: “يبدو في نظرهم وذائفتهم زمارنا نشاز وزمارهم يطرب.. يا الله كم فيك من نشاز وآلم أيها الوطن، الحمد لله لم ننحنِ ونصفق ونمجد أحدا إلا الشعب والتراب، وكفى”.