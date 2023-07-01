الزايدي: متى ينتهي عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ؟

ليبيا – علق أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي،على إنهاء عمل بعثة حفظ السلام في مالي،قائلا:”متى تنتهي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؟ فلقد دعمت بما فيه الكفاية”.

الزايدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف:” مجلس الأمن ينهي عمل بعثة حفظ السلام في مالي،فهل تحقق السلام؟متى يا ترى تنتهي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؟ فلقد دعمت بما فيه الكفاية”.

وواصل الزايدي حديثه:” تحية للماليين الفقراء على شجاعتهم وعزة نفسهم وصدق جيشهم،فلقد طووا صفحة سوداء أخرى في تاريخهم وحققوا الاستقلال الثاني! دون الحاجة لكرم ديجول”.