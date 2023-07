أكد مدير المكتب الإعلامي بجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، إصلاح الأعطال التي لحقت بأحد خطوط النقل لدى منظومة الحساونة – سهل الجفارة، معتبرا أن ما حدث يدق ناقوس الخطر لمواجهة أي أعطال مستقبلية.

وحث الساعدي في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، الحكومة على دعم شركة الكهرباء وجهاز النهر لوجستيا بما يضعهما على أتم الجاهزية لمواجهة أي أضطرابات محتملة.

وأوضح الساعدي أن هناك اعتمادا كبيرا من قبل جهاز النهر وكافة الأجهزة الخدمية على شركة الكهرباء، ما يجعل من مسألة دعمها ضمن الأولوليات.

وفي سياق حديث عن خطوط النهر الصناعي، أكد مسؤول المكتب الإعلامي للجهاز وقوع اعتداءات متكررة عليه بإضافة توصيلات عشوائية، آخرها أول أيام العيد في مسار السرير – أجدابيا.

وكان عطل كهربائي قد تسبب في خروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي لدى منظومة الحساونة – سهل الجفارة عن الخدمة، قبل أن تعلن شركة الكهرباء تمنكها من إصلاحها بعدها بساعات.

ووفق الساعدي، فقد استمرت أعمال الصيانة فور وقوع العطل من ساعات الظهيرة الأولى إلى ما بعد المغرب.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post جهاز النهر الصناعي يدق ناقوس الخطر بعد حدوث عطل في أحد خطوط النقل appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار