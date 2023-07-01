هيئة الحج: وفاة 10 من الحجاج الليبيين في مستشفيات مكة المكرمة

الوطن|متابعات

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عن وفاة 10 من الحجاج الليبيين في مستشفيات مكة المكرمة.

وقالت الهيئة إن الحجاج الهادي سالم حسين من المجموعة رقم 204 وصالح مفتاح يونس من المجموعة رقم 806 وأحمد عمر زايد من المجموعة رقم 901 ومصباح يوسف أبو شعالة توفوا بمشفى “منى”.

وتوفي ايضًا كلًا من محمد المحجوب أبو زقية ومبروكة مفتاح أبو شعالة من المجموعة رقم 406 ومحمد سعد السوداني في مشفى الملك عبدالعزيز، وفرج الأثرم ومراجع يوسف الصهبي ومبروكة مسعود خليفة ليرتفع عدد الوفيات بين الحجاج الليبيين إلى 10 حالات.