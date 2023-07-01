زهراء لنقي: ليبيا ستكون دولة منتهية الصلاحية بإعلان وفاة عملية برلين

استنكرت عضو ملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي تصريحات المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند بشأن صعوبة إقناع السياسيين الليبيين بالموافقة على إجراء الانتخابات.

وقالت لنقي في تغريدة عبر “تويتر”: “يعلم الجميع أن عملية برلين الدولية (بالمسارات الثلاثة العسكري والاقتصادي والسياسي) في غرفة إنعاش مُذ فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 والجمود في العملية السياسية”.

وتساءلن: “هل تصريحات المبعوث الأمريكي والتي جاءت في ندوة عن الاستراتيجية الأمريكية للاستقرار بالتصريح بصعوبة إقناع السياسيين الليبيين بالموافقة على إجراء الانتخابات، وذلك بعد التسريبات عن ضربة بالطيران المسير (المجهول الهوية حتى الآن) لقاعدة الخروبة جنوب شرق بنغازي، والتزامن مع الحديث عن قفل آبار النفط مرة أخرى، هي بمثابة الإعلان الرسمي بوفاة عملية برلين الدولية؟ وماذا يعني الإعلان الرسمي بوفاة عملية برلين الدولية؟ وما هي تداعياته؟ والسيناريوهات المتوقعة؟

وتابعت لنقي: إجهاض المسار الانتخابي بالكلية، وقفل آبار النفط مجددا، وحرب الحقول النفطية، وتدخلات أحادية وثنائية بعيدا عن الجماعية الدولية، وتدويل الحرب الأهلية مرة أخرى، وتكريس انقسام مؤسسات الدولة (بما في ذلك التي لم تنقسم بعد)، وإنهاء وجود البعثة الأممية بعد إعلان فشلها، وآلية اقتصادية جديدة برعاية أمريكية على غرار النفط مقابل الغذاء، وتسوية سياسية جديدة هشة برعاية أحادية أو ثنائية، واستمرار غياب رأس للدولة الليبية، واستمرار انتهاك سيادة القرار الليبي، وبالنتيجة ستكون ليبيا دولة منتهية الصلاحية.