شركة الكهرباء: تواصل العمل على تنفيذ محطة تحويل وازن

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل العمل على تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن جهد 11/66 ك.ف.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن المشروع في مراحله الإنشائية ويجري تنفيذه بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجبل.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار ضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وضمن الخطط الرئيسة التي أعدتها الشركة لتجديد وتطوير وتنفيذ مشروعات محطات التحويل على مستوى المناطق لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة للتوسع في النشاط الصناعي والتجاري والسكني .