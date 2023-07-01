بنغازي.. تفاصيل صادمة بالقبض على شخصين عقب بلاغ من والد طفل

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن مركز شرطة سيدي خليفة من القبض على شخصين مُتعاطين للمخدرات حاولو التحرش بطفل ولكنه لاذ بالفرار منهم.

إستجابة لشكوى مواطن حضر إلى مركز شرطة سيدي خليفة رفقة إبنه وأبلغ شكواه ضد شخص حاول التحرش بأبنه وكان برفقته شخص آخر حيث قام الشخص الأول بنزع بنطال إبنه ولكنه نجح في الهروب منهم .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد ربيع الورفلي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم انتقال أعضاء التحريات لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الأشخاص المطلوبين والتأكيد على البلاغ الوارد .

وبالفعل تم تحديد مكان اقامة هؤلاء الأشخاص بالتحديد بالقرب من سوق الخضروات بمنطقة سيدي خليفة وتم ضبط أحد الأشخاص من المشتبه بهم وضبط بحوزته قطعتان من مادة الحشيش المخدرة .

وأفاد بمكان تواجد الشخص الأخر وتم إنتقال أعضاء التحريات وضبطه واثناء ضبطه قاوم رجال التحريات بالمركز وحاول الهرب وتم التعامل معه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين ان الأول يُدعى أ.ع.س والثاني ص.ع.س وإعترفوا بما نُسب إليهم و أُحيلوا إلى النيابة العامة بتهمة التحرش وتعاطي المخدرات وحيازتها ومُقاومة رجال الأمن..