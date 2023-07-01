تفاصيل ضبط تشكيل عصابي خطير أرتكب عدة وقائع في بنغازي

كشف قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي تفاصيل ضبط تشكيل عصابي يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح آخر عملية قامو بها سلب مبلغ 160.000ألف دينار من مواطن بسوق الحديد بمنطقة بودزيرة.

إستجابةً لشكوى مواطن تقدم بشكواه إلى قسم التحريات العامة كونه تعرض لواقعة سلب من قبل اربع اشخاص ملثمين وقامو بسرقة مبلغ مالي منه وقدره 160.000 مائة وستون ألف دينار وكانو يستقلون مركبة آلية نوع شفرليت بيضاء اللون وهددوه بالقتل حيث وردت معلومات تفيد بضبط أحد افراد التشكيل العصابي على متن المركبة سالفة الذكر من قبل مركز شرطة الكويفية .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم عقيد أشرفالشلطامي تعليماته بإنتقال أعضاء القسم لإستلام المركبة والشخص الذي تم ضبطه وتم استلامه والانتقال به داخل القسم وبالتوسع في الإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.ح.م من مواليد 2004 وأعترف بأكثر من 20 عملية سطو مسلح استهدفت منازل مواطنين وعمالة وافدة ومحال تجارية وكان برفقته ثلاثة أشخاص وردت معلومات عن أحدهم وكان يستقل مركبة آلية نوع نيسان ميكرا بالقرب من قصر العرائس بمنطقة السلماني وعلى الفور تم انتقال مجموعة التحريات وضبطه وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى ع.ن.ع من مواليد 2003 وإعترفوا كلاهما بعدة وقائع .

1.إعترفوا بسلب الشاكي الأول بسوق الحديد وسرقة مبلغ مالي 160.000 ألف دينار 2.السطو على مصنع للطوب الاسمنتي وسرقة مبلغ مالي 2000 دينار وهاتف محمول وكانو متعاطيين لمادة القوتشا المهلوسة 3.

واقعة سلب عدد ستة رؤوس من الأغنام بمنطقة سيدي فرج 4.سرقة ثلاثةرؤوس من الأغنام بمنطقة القوارشة 5.سرقة منزلين بمنطقة شبنة وقامو بسرقة اسطوانات غاز ونضائد مركبات وكان بحوزتهم سلاح ناري نوع خرطوش على متن المركبة شفرليت بيضاء اللون 6.سرقة اسطوانات غاز من منزل آخر بمنطقة شبنة وكان يستقلون مركبة آلية نوع نسان ميكرا التي تم ضبطها وكان بحوزتهم اسلحة نارية ومتعاطين لمادة القوتشا المخدرة 7.سرقة كافة أغراض العمال من مصنع للطوب الأسمنتي بالقرب من جزيرة الطيارة 8.واقعة سلب اسطوانات غاز من مستودع بودزيرة 9.واقعة سلب اموال من أجانب وهواتفهم المحمولة بسوق العشية 10.سرقة منزل بمنطقة الكويفية 11.واقعة سلب مواطن ليبي بمنطقة شبنة لأمواله وأغراضه الشخصية 12.سرقة محركات سيارات بمنطقة بودزيرة وتم إنتقال أعضاء التحريات رفقة الجناة لدلهم على اماكن اخرى قامو بسرقتها واتضح ان هناك سرقة عدد 12 اسطوانة غاز أخرى من مواطن .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة…