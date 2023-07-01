العرفي: الانتخابات لن تكون حلا إذا لم تتوحد المؤسسة العسكرية

استبعد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن تكون الانتخابات أداة لإنهاء الانقسام ما لم تتوحد المؤسسة الأمنية في ليبيا.

ورجح العرفي في تصريح صحفي أن يعود الانقسام بشكل أكثر من ذي قبل حال عدم حسم الملف الأمني وإرساء الاستقرار قبل الذهاب لصناديق الاقتراع كخطوة تتلوها خطوة أخرى وليس بشكل متوازٍ.

ورأى النائب أن الحل الأنسب لمعضلة انتشار السلاح يتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن العائق الحقيقي أمام توحيد هذا هو التشكيلات المسلحة في طرابلس.

وقال العرفي إن العاصمة طرابلس تشهد وجود تشكيلات مسلحة عدة تم إمدادها بالمال والسلاح ومقار التدريب وتنشط في تهريب البشر والوقود والمخدرات وتسيطر على مفاصل الدولة والوزارات.