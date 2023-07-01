المريمي: الهيئات القضائية في ليبيا يجب أن تكون محايدة وتبتعد عن التجاذبات السياسية

ليبيا – قال مستشار رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن الجميع يرى أن الهيئات القضائية في ليبيا يجب أن تكون محايدة، وأن تمارس عملها واختصاصاتها بعيدا عن التجاذبات السياسية والجميع حريص على ذلك.

المريمي وفي مداخلة له عبر برنامج ” حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد”،أكد أن المحكمة التي بها الدائرة الدستورية منشأة بقانون،موضحا أن تعديل القوانين وإلغائها هو من اختصاص مجلس النواب بالدرجة الأولى، وبالتالي البرلمان رأى إنشاء المحكمة الدستورية من أجل توسيع العمل في المجال الدستوري، وبدلا من أن تكون دائرة صغيرة داخل المحكمة، تكون محكمة مختصة تتولى كل القضايا الدستورية والقانونية وغيرها.

ونوه المريمي إلى أن المحكمة منشأة بقانون يصدره مجلس النواب والمطلوب من النواب عدم الاعتراض وتأييد القانون على اعتبار أنه فيه مصلحة.

المريمي ختم :”نحن في مرحلة تحتاج فيها ليبيا لمثل هذه المحكمة؛لأن لدينا مشاكل في القانون وفي القواعد الدستورية وفي الإعلانات الدستورية، ويحق فيما بعد لمن يريد أن يطعن ولديه مصلحة معينة أن يكون أمامه محكمة دستورية متخصصة تستطيع النظر في مثل هذه القضايا”.