البعثة الدبلوماسية الليبية في فرنسا تحذر الجالية: توخوا الحذر

نبهت السفارة الليبية في باريس، والقنصلية العامة بمارسيليا، الجالية الموجودين والمقيمين في الساحة الفرنسية إلى ضرورة توخي الحذر في حركتهم وسفرهم، نظرا لما يشهده عدد من ضواحي العاصمة باريس ومناطق أخرى من مظاهرات وصدامات، وحظر التجول المعلن في عدة مناطق.

وحثت السفارة الليبية، في بيان، على مراعاة الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.

ودخلت الاشتباكات المستمرة في فرنسا بين الشرطة الفرنسية ومحتجين يوما جديدا

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ارتفاع أعداد المعتقلين لديها إلى 1311 شخصا، بعد ليلة رابعة شهدتها فرنسا من أعمال العنف وتخريب.

وتوقفت حركة النقل والمواصلات العامة في البلاد بدءً من الساعة 9 مساء وإلى أجل غير مسمى، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية الفرنسية أمس الجمعة.

وأعلنت الشرطة الفرنسية فض ساحة الكونكورد وسط الاضطرابات في أنحاء فرنسا.

وأعلنت السلطات الفرنسية أنه سيتم إيقاف كل خدمات النقل في مارسيليا ابتداء من السابعة مساء. وأعلنت أيضا تقييد بيع الألعاب النارية بسبب استخدامها في أعمال الشغب.