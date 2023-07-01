أبودبوس: أصبحنا نُسمي مريض الكلى في ليبيا بالشهيد الحي بسبب معاناة القطاع

قال رئيس مُنظمة دعم التبرع بالأعضاء في ليبيا، محمود أبو دبوس، أصبحنا نُسمي مريض الكلى بالشهيد الحي، نظرًا للوضع الكارثي الذي يعانيه منذ سنوات.

أضاف في تصريحات صحفية “5500 مريض فشل كلوي في ليبيا يعانون عدم توافر الأدوية، وسجلنا أكثر من 100 حالة وفاة منذ مطلع العام الجار، ووضع المرض يتفاقم بسبب نقص أدوية ضبط المناعة في كل أنحاء البلاد منذ فترة طويلة، ما أدى إلى وفيات كثير من زارعي الأعضاء”.

وتابع قائلًا أن الأدوية التي تُستخدم في جلسات غسيل الكلى لم تعد موجودة على الإطلاق في مراكز عدة بالبلاد، وعدم توافر الأدوية أدى إلى عودة أشخاص أجروا سابقًا عمليات لزرع كلى إلى مرحلة الغسل، وساهم في وفاة بعضهم.