الساعدي: إصلاح العطل الفني للشبكة بمنظومة النهر الصناعي 

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إنه تم إصلاح العطل الفني للشبكة بمنظومة الحساونة – سهل جفارة، وجاري العمل على تشغيل جميع محطات التغذية الكهربائية، و شُحنت 4 محطات تغذية كهربائية، وجاري العمل على شحن ال6 المحطات المتبقية.

وأكد في تصريحات صحفية تشغيل أكثر من 80 بئرا من أصل 220، ومن المتوقع تشغيلها بالكامل مع نهاية اليوم في حالة استقرار التيار الكهربائي، و أثّر العطل على جميع مناطق الشمال الغربي والجبل الغربي في البلاد.

قبل أيام، أفادت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بإنقطاع التيار الكهربائي عن أكبر الحقول وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي عن الخدمة، الأمر الذي سيترتب عنه انخفاض حاد بمعدلات الإنتاج اليومي، وتم اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة و التنسيق مع الشركة العامة للمياه.