تدهور متوسط مستوى السلام العالمي: ليبيا من بين الدول الأقل سلما

أظهر تقرير “مؤشر السلام العالمي عام 2023” بنسخته الـ17، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام، أن متوسط مستوى تدهور السلام العالمي بلغ نسبة 0.42 في المئة هذا العام.

ويشمل المؤشر 163 دولة وإقليم مستقل، وهناك قسم مخصص لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشمل الدول العربية.

وجاءت ليبيا في المرتبة 137 عالميا كأقل الدول سلما تليها عربيا كل من العراق والسودان و والصومال وسوريا واليمن.

وتظل آيسلندا أكثر دول العالم سلما، وهو منصب تحتله منذ عام 2008، وتليها الدنمارك وأيرلندا ونيوزيلندا والنمسا وسنغافورة والبرتغال وسلوفينيا واليابان وسويسرا.

وأفغانستان هي الدولة الأقل سلما في العالم للسنة الثامنة على التوالي، وقبلها اليمن وسوريا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وروسيا وأوكرانيا والصومال والسودان والعراق.

وتظهر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدول العربية وهي على الشكل التالي، من الأكثر إلى الأقل سلما:

قطر وترتيبها العالمي (21)، والكويت (35)، وعمان (48)، الأردن (62)، الإمارات (75)، تونس (81)، المغرب (84)، الجزائر (96)، البحرين (108)، جيبوتي (112)، موريتانيا (114)، السعودية (119)، مصر (121)، فلسطين (134)، لبنان (135)، ليبيا (137)، العراق (154)، السودان (155)، الصومال (156)، سوريا (161)، اليمن (162).