السفارة الليبية في باريس تدعو الجالية الليبية في فرنسا لتوخي الحذر بسبب الاحتجاجات على مقتل الشاب نائل

العنوان

حثت السفارة الليبية في باريس والقنصلية العامة في مرسيليا الجالية الليبية بالساحة الفرنسية إلى ضرورة توخي الحذر في حركتهم وسفرهم على خلفية ما تشهده عدد من ضواحي العاصمة الفرنسية ومناطق أخرى من مظاهرات وصدامات، وحظر التجول المعلن في عدة مناطق.

ودعت السفارة في بيان إلى مراعاة الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص

‏وتشهد فرنسا منذ يوم الثلاثاء احتجاجات عنيفة تخللتها أعمال شغب على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 1300 شخص خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب قبل جنازة نائل، الذي أدى إطلاق الشرطة النار عليه إلى اندلاع الاضطرابات التي دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون يوم السبت إلى تأجيل رحلة إلى ألمانيا.