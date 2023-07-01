محفوظ: تحقيق الاستقرار السياسي والأمني سيظل العامل الرئيسي لإستعادة زخم ليبيا الدبلوماسي

ليبيا – قال الباحث السياسي الليبي محمد محفوظ، إن استئناف النشاط الدبلوماسي من داخل ليبيا لن يقتصر على بعض السفارات العربية، لافتاً إلى تصريحات مسؤولين روس بقرب عودة افتتاح سفارتهم بطرابلس.

محفوظ وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” عبر عن اعتقاده أن استقرار الوضع الأمني، واستشعار بعض الدول وجود حراك سياسي قوي خلال الفترة الراهنة، أو في المستقبل القريب هو ما عجّل بقرار افتتاح سفاراتها مجدداً، ربما لإيجاد تفاعل أوسع مع فرقاء الأزمة كافة، وذلك في إطار رغبة تلك الدول في ضمان مصالحها في ليبيا

ولا يستبعد الباحث الليبي أن تدفع إعادة افتتاح موسكو سفاراتها في طرابلس، واشنطن هي الأخرى إلى الإسراع بافتتاح سفارتها هناك، وذلك في إطار التنافس بينهما، مشيراً في هذا السياق إلى انتهاء الكثير من التهديدات الإرهابية مع أفول واضح لنشاط تنظيمي داعش والقاعدة في المدن الليبية.

ووفقاً لرؤية محفوظ، فإن هناك بعض التخفيف فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التأشيرة الأوروبية مقارنةً بسنوات سابقة، موضحاً أن هناك بعض السفارات مثل اليونان ومالطا وهولندا، تتزايد فيها فرص منح الليبيين تأشيرة (شنغن) مقارنةً بسفارات أخرى، وكما هو معروف تلك التأشيرة تعمل في 28 دولة أوروبية.

وانتهى محفوظ إلى أن تحقق الاستقرار السياسي والأمني سيظل العامل الرئيسي فيما يتعلق باستعادة ليبيا زخمها الدبلوماسي، والوجود أكثر في المحافل الدولية، وهو ما سيعزز التخفيف من تعقيدات سفر الليبيين.