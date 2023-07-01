جهاز النهر الصناعي في ليبيا يعلن تشغيل آبار الحساونة بشكل جزئي

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، اليوم السبت، عودة التيار الكهربائي لموقع الحساونة واستقراره، ومباشرة أعمال تشغيل الآبار المنتجة بشكل جزئي.

وقال مدير موقع حقل الحساونة، المكلف عبدالوهاب راشد، إن فرق التشغيل واصلت العمل طوال ليل أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت لتشغيل الآبار، وسيستمر العمل حتى استكمال تشغيل جميع الآبار العاملة.

ووفق بيان صادر عن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أكد أن الوضع التشغيلي لجميع مراحل المشروع في حالة جيدة، وطمأن المواطنين بتوفر المياه وبكميات وفيرة.

وأعلنت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بقصر بن غشير انقطاع التيار الكهربائي عن أكبر الحقول، وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي من الخدمة.

وقالت الغرفة، أمس الجمعة، إن الأمر سيترتب عليه انخفاضاً حاداً بمعدلات الإنتاج اليومي، مفيدة باتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة والتنسيق مع الشركة العامة للمياه.

وفق بيان مقتضب صادر عن جهاز النهر الصناعي – منظومة الحساونة – سهل الجفارة، أشار إلى عمل فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء والفرق التابعة لجهاز النهر الصناعي على إعادة شحن المحطات الكهربائية من أجل عودة الكهرباء للحقول.

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وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن فرق الصيانة قامت بمعالجة العطل الفني الحاصل بأحد خطوط نقل الطاقة المغذي لمنظومة آبار النهر الصناعي الحقل الشرقي.

وأوضحت الشركة، أن التيار الكهربائي قد عاد لوضعه الطبيعي بمنظومة النهر الصناعي قبل أن تتأثر إمدادات المياه بهذا الانقطاع الناجم عن خلل الفني.