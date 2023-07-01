العريبي إلى نورلاند: إغلاق النفط شأن ليبي ونرفض التدخل في هذا الشأن

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استنكر رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، اليوم السبت، تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، بشأن النفط.

وقال العريبي، في بيان، نستنكر تصريحات نورلاند بخصوص النفط ونعتبره تدخلا في شؤون ليبيا.

وأضاف العريبي، أن السفير الأمريكي لا ينظر إلى معاناة الأهالي وإلى فساد حكومة الوحدة، مؤكدًا أن إغلاق النفط شأن ليبي ونرفض التدخل في هذا الشأن.

وكرر العريبي، التأكيد على ضرورة التوزيع العادل للثروة بين الليبيين.

وكان المبعوث الأميركي قد دعا الجهات السياسية في ليبيا إلى تجنب إغلاق المنشآت النفطية، وقال إن ذلك سيكون مدمرا للاقتصاد ويضر جميع الليبيين.

وفي بيان نشرته السفارة الأميركية في ليبيا، دعا نورلاند القادة الليبيين على تبني آلية شاملة لإدارة العائدات باعتبارها “طريقة بناءة لمعالجة المشاكل المتعلقة بتوزيع إيرادات النفط، وترسيخ الشفافية، من دون تقويض سلامة الاقتصاد الليبي أو حيادية المؤسسة الوطنية للنفط”.