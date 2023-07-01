برلماني: إجراء الانتخابات الليبية في ظل انتشار السلاح غير مطمئن وقد تحدث حرباً

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن المجموعات المسلحة في ليبيا قد تشعل حرباً لإفساد الانتخابات حال إجرائها.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد أفق مطمئن، أو مشجع لإجراء الانتخابات الليبية المأمولة في ظل انتشار السلاح، متسائلاً: كيف يمكن تنظيم الانتخابات، وضمان الاعتراف بنتائجها، في ظل وجود السلاح، ومجموعات مسلحة متباينة المصالح؟

وتابع أوحيدة: “ببدو أن هناك تناغماً بين القوى الفاعلة، والمجموعات المسلحة في الغرب الليبي المتحالفة مع الدبيبة، وبين دول مُشجعة وداعمة عسكرياً وسياسياً لهم، لإبقاء الوضع على ما هو عليه”.

واستطرد: هدف هذه الدول إبقاء الوضع الراهن بصيغة إدارة الأزمة فقط، من دون السعي إلى حلها، متابعاً: لو كان المجتمع الدولي جاداً لتمكن من تغيير الوضع الحالي في أيام معدودة، عبر وضع حد بالقوة للميليشيات المسلحة.

وأوضح أن مصالح المجتمع الدولي في ليبيا “متنافرة”، وتُشير إلى تعارض أولويات روسيا والولايات المتحدة، في البلاد، وعدم رغبة بريطانيا وتركيا في تغيير الوضع الراهن.