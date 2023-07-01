| العريبي للسفير الأمريكي: إغلاق النفط شأن ليبي

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2023/07/01 على الساعة 23:55

: استنكر رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، اليوم السبت، تصريحات سفير الولايات المتحدة ومبعوثها لدى ليبيا، ريتشار نورلاند بشأن النفط.

وقال العريبي، في بيان، نستنكر تصريحات نورلاند بخصوص النفط ونعتبره تدخلا في شؤون ليبيا. وأضاف العريبي، أن السفير الأمريكي لا ينظر إلى معاناة الأهالي وإلى فساد حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن إغلاق النفط شأن ليبي ونرفض التدخل في هذا الشأن. وكرر العريبي، التأكيد على ضرورة التوزيع العادل للثروة بين الليبيين.

وأمس الجمعة، دعا نورلاند خلال تغريدة على “تويتر”، “الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بجميع الليبيين”، وفق تعبيره.

وفي بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، دعا نورلاند القادة الليبيين على تبني آلية شاملة لإدارة العائدات باعتبارها “طريقة بناءة لمعالجة المشاكل المتعلقة بتوزيع إيرادات النفط، وترسيخ الشفافية، من دون تقويض سلامة الاقتصاد الليبي أو حيادية المؤسسة الوطنية للنفط”.