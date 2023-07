“تصرف شنيع يدين الحكومة السويدية”.. دار الإفتاء تعلق على إحراق نسخة من المصحف الشريف

قال مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، إن إقدام مواطن يملك الجنسية السويدية على إحراق نسخة من المصحف الشريف تصرف شنيع لا يدينه وحده، بل يدين الحكومة السويدية والشرطة التي تكررت منها هذه الأعمال العنصرية.

وطالب المجلس التابع للدار في بيان اليوم، الحكومات في البلاد الإسلامية باتخاذ “مواقف حازمة ضد دولة السويد، انتصارا للقرآن الكريم، الذي هو من أعز مقدسات المسلمين”

ولفت البيان الحكومات إلى ضرورة استدعاء سفراء السويد لتقديم احتجاج رسمي لبلادهم، بالإضافة إلى إصدار قرارات بمقاطعة منتجات تلك البلاد.

ودعا البيان المسلمين إلى الخروج في مظاهرات عارمة أمام سفارات العالم، إلى جانب مقاطعة المنتجات السويدية، معتبرا ذلك “واجبا شرعيا لا يسع مؤمنا تركه”.

وحث المجلس وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية، على أن تقوم بدورها في تفعيل هذه المقاطعة، وتشديد الإنكار على هذه الجريمة الشنيعة في حق المسلمين.

وتأتي هذه الإدانة عقب قيام متطرف يحمل الجنسية السويدية من أصول عراقية بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي بالسويد، في أول أيام عيد الأضحى، بعد أن منحته الشرطة السويدية الإذن بتنظيم ما وصفته بـ”الاحتجاج”

المصدر: دار الإفتاء الليبية + ليبيا الأحرار

