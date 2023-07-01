تفاصيل 5 ساعات للسيطرة على حريق في مزارع وادي عتبة.. ماذا حدث؟

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق نشب في مزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية، وتسبب في وقوع أضرار مادية ومعنوية لسكان المنطقة.

وباشر فريق تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، عمليات إخراج العائلات، وحصر الممتلكات المتضررة.

وتسبب نشوب حريق بـ4 مزارع محاذية لمساكن المواطنين في منطقة تساوة ببلدية وادي عتبة، أمس الجمعة، في احتراق عشرات أشجار النخيل، وإلحاق خسائر بحظائر الأغنام وممتلكات المواطنين، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقالت تقارير، إن إخماد النيران جاء بعد أكثر من 5 ساعات من توسع نطاقها بسبب الرياح الخفيفة، لتلتهم النيران مساحات واسعة من مزارع وأشجار النخيل، وتسجل خسائر بعدد من حظائر الأغنام وعشرات أشجار النخيل.

ووجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني بالتواصل مع مدير فرع الشؤون الاجتماعية بالبلدية، حيث قام فريق من فرع الشؤون الاجتماعية بعمليات إخراج العائلات وحصر الممتلكات المتضررة، على أن يرفع رئيس الفرع تقريرا مفصلاً وشاملاً إلى الوزيرة، لاتخاذ ما يلزم.

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ناشد المواطنون، الجهات الحكومية والسلطات المحلية توفير سيارة إطفاء في المنطقة، نظرا لتكرار الحرائق في بلدية وادي عتبة، والتي أدت إلى خسائر مادية وبشرية.

وفي مايو الماضي اندلع حريق في مزارع ببلدية جالو، والتهم أشجار نخيل تمتدّ على مسافة نحو كيلومترين.

كما تضررت 8 مزارع احتوت على نحو ألفي شجرة نخيل، ومن بينها 4 احترقت بالكامل، و4 أخرى خسائرها متوسطة، وسط انتقادات لتأخر التحرك الحكومي للسيطرة على الحريق.