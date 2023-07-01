76 نائبا يستنكرون عدم احترام المبعوث الأمريكي للقضاء الليبي وتدخله بالشأن الداخلي

الوطن/متابعات

أعلن 76 نائباً من مجلس النواب رفضهم لتصريح المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا السفير نورلاند ” والذي طالب فيه عدم التهديد بأغلاق النفط وما له من تداعيات اقتصادية وسياسية

وأكد أن ما صرح به المبعوث الأمريكي مبني على بيانات مغلوطة وأن ما صرح به رئيس الوزراء بالحكومة الليبية هو الحجز الإداري لإيرادات النفط بحراسة القضاء الليبي وجاء هذا القرار تلبية لحقوق الشعب الليبي وحفظ قوتهم ومدخرات الأجيال القادمة من الثروات وخاصة ما يصدر من الحكومة الغير شرعية بتبذيرها لهذه الأموال

كما استهجنوا أيضا تصريح نورلاند وذلك لانحيازه لطرف دون الآخر وكذلك التدخل في الشأن الداخلي مستنكرين عدم احترامه للقضاء الليبي.،معلنين رفضهم القاطع ما تناوله المبعوث الأمريكي في تصريحاته،مضيفا “نؤيد قرار الحكومة الليبية بالحجز الإداري على إيرادات النفط ونستنكر التدخل في الشأن الداخلي وخاصة القضاء الليبي”.

وتالياأ أسماء النواب الموقعين على البيان:

1-مصطفى احمد عبدالعالي

2-محمد سعد حماد

3-حمد ماقيق

4.طارق ابوهيسة

5.علي ابوزريبة

6.عبدالسلام المرابط

7.هناء ابوذيب

8.صباح جمعة

9. عزالدين اقويرب

10.خديجة الزروق

11. فاطمة الصويعى

12.عيسى العريبي

13.بدر النحيب.

14. منتصر الحاسي

15. عائشة الطبلقي

16- اسامه الشعافي

17-علي الصول

18-ابراهيم الدرسي

19. مفتاح الشاعرى

20-علي كشير

21-عدنان الشعاب

22-احلام اللافي

23- ابتسام جمعة

24-طلال الميهوب

25-محمداجديد

26 محمد تامر

27. حمد البنداق

28. فرج الصفتي

29. ادم بوصخرة

30. إدريس عمران

31. سعد البدري

32. سعيد امغيب

33-يوسف العقوري

34-طارق صقر الجروشي

35- محمد موسى دومه

36- مفتاح عطية الشاعري

37.فاطمة كاريس

38.عماره شنبارو

39.عبدالنبي عبدالمولي

40.عزالدين البوراوي

41- بشير الاحمر

42.مصباح البدوي

43.علي المجدوب

44.الصادق ادريس

45.ابتسام الرباعي

46.ساره السويح

47.حليمه العايب

48.احمد الشارف

49. محمد خليل

50 .رمضان شنبش

51. معاد رافع

53.مدلله قنده

54.يوسف كالكورى

55. رجب عمار

56. عبدالحفيظ الصغير

57. عبدالله احنيش

58. نعيمة دلف

59-اسماعيل الشريف

60-إبراهيم الزغيد

61-المهدى الاعور

62-صالح هاشم

64_محمدالمهدي لحضيري

65-ادريس عبدالله

66.ابوصلاح شلبي

67.اسمهان بالعون

68-جلال الشويهدي

69-انتصار شنيب

70-ناصر الدين مهنى

71- مفتاح قويدير

72. عبدالسلام شوها

73. عادل محفوظ

74-حسن الزرقاء

75-زايد هديه

76. حسن ابوبكر