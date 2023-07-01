هيئة شؤون الحج والعمرة تحدد موعد عودة الحجاج إلى ليبيا

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أكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم السبت، أنها ستبدأ الأربعاء القادم في ترحيل الحجاج الليبيين من مكة المكرمة نحو المدينة المنورة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن أولى رحلات عودة الحجاج إلى ليبيا ستكون في 8 يوليو بواقع 3 رحلات يوميًا.