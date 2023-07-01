| بريطانيا تجدد تحذيراتها لرعاياها بعدم السفر إلي ليبيا

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2023/07/02 على الساعة 00:09

: جددت وزارة الخارجية البريطانية اليوم السبت، تحذيراتها لرعاياها بـ”عدم السفر إلى ليبيا”. وقالت، في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن “الأوضاع الأمنية المحلية (هشة)، ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال واشتباكات عنيفة من دون سابق إنذار”، مشيرة إلى “احتمال اندلاع (عنف محلي) بين الجماعات المسلحة في العاصمة والمنطقة المحيطة بها من دون سابق إنذار، بما في ذلك المظاهرات ضد تدهور الظروف المعيشة والفساد، وعدم الاستقرار السياسي المستمر”.

وأوضحت الوزارة أن “القتال بين الجماعات المسلحة يُشكل مخاطر كبيرة على السفر الجوي في ليبيا”، مشيرة إلى أنه “تسبب بشكل دوري في الإيقاف المؤقت أو الإغلاق المؤقت للمطارات، التي اعتبرت أن جميعها عرضة للإغلاق بسبب الاشتباكات المسلحة”،حسب بعض وسائل الإعلام.

وقالت الخارجية البريطانية إنه من المرجح جداً أن “يحاول (الإرهابيون) تنفيذ هجمات في ليبيا”، لافتة إلى أنه “لا يزال هناك تهديد كبير في أنحاء البلاد جميعها من الهجمات الإرهابية والاختطاف ضد الأجانب، بمَن في ذلك (المتطرفون) التابعون لتنظيمي (داعش)، و(القاعدة)، وكذلك الميليشيات المسلحة”.