من جديد .. تدهور حالة هانيبال القذافي الصحية

كشف مصدر بفريق الدفاع عن هانيبال معمر القذافي، المعتقل بلبنان، أن حالته الصحية شهدت تدهور مساء اليوم السبت، متأثرا بتبعات الإضراب عن الطعام الذي يصر على الاستمرار فيه منذ الثالث من شهر يونيو الماضي.

وأفاد المصدر، أن نجل القذافي يعاني من انخفاض حاد في ضغط الدم ومعدل السكر، نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام.

ونٌقل هانيبال القذافي، قبل أيام إلى أحد المستشفيات ببيروت لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية، بعد دخوله في إضراب عن الطعام، وامتناعه عن تناول بعض الأدوية الضرورية، التي يستوجب تناوله تناول الطعام.

وحمَل فريق الدفاع عن هانيبال، مسؤولية حماية حياته للسلطات اللبنانية، التي لاتزال تصر على استمرار اعتقاله دون محاكمة في قضية لا ناقة له فيها ولاجمل، على الرغم من ظروفه الصحية.