76 عضوا بمجلس النواب يرفضون تصريحات السفير الأمريكي بشأن النفط

أدان 76 عضوا بمجلس النواب تصريحات المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند بشأن النفط الليبي، والذي طالب فيها بعدم التهديد بإغلاق النفط لما له من تداعيات اقتصادية وسياسية.

وشدد النواب في البيان على تأييد قرار الحكومة الليبية بالحجز الإداري على إيرادات النفط، وأوضحوا أن ما قام به رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، من إجراءات قانونية جاءت دفاعاً عن قوت الليبيين ولكبح جماح الفساد المتفشي في موارد الدولة الليبية الذي توّج بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحكم المحكمة التى تعتبر سلطة قضائية مستقلة.

ورفض النواب التدخل في أحكام القضاء أو تسيسه، مبينين أن السلطة القضائية حكمت باسم الشعب بحراسة القضاء الليبي على إيرادات الدولة الليبية.

وأضاف البيان: “إننا كنواب عن الأمة الليبية نستهجن تصريح نورلاند وذلك لانحيازه لطرف دون الآخر وكذلك التدخل في الشأن الداخلي، كما نستنكر عدم احترامه للقضاء الليبي”.

وتابع البيان: “نرفض رفضا قاطعا ما تناوله المبعوث الأمريكي في تصريحاته، ونؤيد قرار الحكومة الليبية بالحجز الإداري على إيرادات النفط، ونقف ضد التدخل في الشأن الداخلي السياسي والسلطة القضائية المستقلة”.

ووقع البيان كل من:

1-مصطفى أحمد عبدالعالي

2-محمد سعد حماد

3-حمد ماقيق

4.طارق أبوهيسة

5.علي أبوزريبة

6.عبدالسلام المرابط

7.هناء أبوذيب

8.صباح جمعة

9. عزالدين اقويرب

10.خديجة الزروق

11. فاطمة الصويعى

12.عيسى العريبي

13.بدر النحيب

14. منتصر الحاسي

15. عائشة الطبلقي

16- أسامه الشعافي

17-علي الصول

18-إبراهيم الدرسي

19. مفتاح الشاعرى

20-علي كشير

21-عدنان الشعاب

22-أحلام اللافي

23- ابتسام جمعة

24-طلال الميهوب

25-محمد اجديد

26 محمد تامر

27. حمد البنداق

28. فرج الصفتي

29. آدم بوصخرة

30. إدريس عمران

31. سعد البدري

32. سعيد امغيب

33-يوسف العقوري

34-طارق صقر الجروشي

35- محمد موسى دومة

36- مفتاح عطية الشاعري

37.فاطمة كاريس

38.عمارة شنبارو

39.عبدالنبي عبدالمولي

40.عزالدين البوراوي

41- بشير الأحمر

42.مصباح البدوي

43.علي المجدوب

44.الصادق إدريس

45.ابتسام الرباعي

46.سارة السويح

47.حليمة العايب

48.أحمد الشارف

49. محمد خليل

50 .رمضان شنبش

51. معاد رافع

53.مدلله قندة

54.يوسف كالكورى

55. رجب عمار

56. عبدالحفيظ الصغير

57. عبدالله احنيش

58. نعيمة دلف

59-إسماعيل الشريف

60-إبراهيم الزغيد

61-المهدى الأعور

62-صالح هاشم

64_محمد المهدي لحضيري

65-إدريس عبدالله

66.أبوصلاح شلبي

67.أسمهان بالعون

68-جلال الشويهدي

69-انتصار شنيب

70-ناصر الدين مهنى

71- مفتاح قويدير

72. عبدالسلام شوها

73. عادل محفوظ

74-حسن الزرقاء

75-زايد هدية

76. حسن أبوبكر