النهر الصناعي: عودة التيار الكهربائي لموقع الحساونة واستقراره

الوطن| متابعات

أكدت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بعودة التيار الكهربائي لموقع الحساونة واستقراره وباشرت فرق التشغيل من فورها بأعمال تشغيل الآبار المنتجة بشكل جزئي.

من جهته أكد مدير موقع حقل الحساونة المهندس عبدالوهاب راشد في منشور عبر فيسبوك، أن فرق التشغيل واصلت العمل طوال ليلة البارحة وحتى صباح اليوم السبت العمل بتشغيل الآبار وستستمر فرق العمل في عملها حتى استكمال تشغيل جميع الآبار العاملة.

ونوه أن الوضع التشغيلي لكافة مراحل المشروع في حالة جيدة ويطمئن السادة المواطنين بتوفر المياه وبكميات وفيرة.