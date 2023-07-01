بريطانيا تجدد تحذير رعاياها من السفر إلى ليبيا

الوطن/متابعات

حذرت الحكومة البريطانية رعاياها بشأن السفر إلى ليبيا، ودعت إلى تجنب السفر غير الضروري نهائيًا، وذلك بسبب ما وصفتها بالأوضاع الأمنية والسياسية الهشة التي تشهدها البلاد.

وشدد مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية التابع للحكومة على التوجيهات الخاصة بعدم السفر إلى ليبيا، القائمة منذ العام 2014 والتحرك داخل البلاد بسبب الأوضاع الأمنية المحلية الهشة، والتي يمكن أن تتدهور بشكل سريع إلى اشتباكات حادة واقتتال دون إنذار مسبق وتتسبب بشكل دوري في إغلاق المطارات والمجال الجوي فترات موقتة

وأشار البيان الحكومي، أن السفارة البريطانية في العاصمة طرابلس لا تقدم الخدمات القنصلية في الوقت الراهن، محذرا من إمكانية اندلاع أعمال عنف بين المجموعات المسلحة في طرابلس وأبناء المناطق المحيطة في أي وقت