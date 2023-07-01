ضبط سوداني الجنسية سرق “صندوق تبرعات مسجد” بمنطقة بوعطني

أفاد مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، السبت، أن مركز شرطة بوعطني تمكنت من ضبط سوداني الجنسية قام بسرقة صندوق التبرعات الخاص بمسجد الكرامة في منطقة بوعطني.

وأوضح، أن عملية القبض جاءت استجابة لشكوى قيّم المسجد ضد مجهول قام بسرقة صندوق التبرعات الخاص بالمسجد.

وأضاف، أنه على الفور أصدر رئيس المركز تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب، حيث خرج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة إلى مكان الواقعة وتمت المعاينة ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان وبالقرب من المكان.

وتابع، إن جهود التحريات أسفرت عن التوصل لتحديد هوية الشخص المطلوب وتحديد محل سكنه، وبانتقال مجموعة التحريات تمّ ضبطه.

وبالاستدلال معه تبيّن أنه يُدعى (م.م.ص) من مواليد 1996، وبمواجهته بالأدلة وتسجيل الكاميرات اعترف بما نُسب إليه وتمّت إحالته إلى النيابة العامة.