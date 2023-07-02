العرفي: يجب حسم الملف الأمني وإرساء الاستقرار قبل الذهاب للانتخابات

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إذا لم تتوحد المؤسسة الأمنية في ليبيا فإن الانتخابات قد لا تكون أداة إنهاء الانقسام بل قد يعود بشكل أكثر من ذي قبل.

وأضاف العرفي أنه يجب حسم الملف الأمني وإرساء الاستقرار قبل الذهاب لصناديق الاقتراع كخطوة تتلوها خطوة أخرى وليس بشكل متواز.

وتابع أن الحل الأنسب لمعضلة انتشار السلاح يتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية.

وبين العرفي أن العائق الحقيقي أمام توحيد المؤسسة العسكرية هو التشكيلات المسلحة في طرابلس.

وذكر أن العاصمة طرابلس تشهد وجود تشكيلات مسلحة عدة تم إمدادها بالمال والسلاح ومقار التدريب.

و أوضح العرفي أن التشكيلات المسلحة في طرابلس تنشط في تهريب البشر والوقود والمخدرات وتسيطر على مفاصل الدولة والوزارات.