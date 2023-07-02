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الدبيبة يفتتح عددا من مشاريع عودة الحياة في مصراتة

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

افتتح رئيس الوزراء في الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء المرحلة الأولى من طريق 8 بمصراتة الذي يربط بين الطريقالدائري الرابع ومنطقة أبوروية مرورا بمنطقة زاوية المحجوب ذات الكثافة السكانية العالية، البالغ طوله 7500 متر، وعرضه 56 مترًا.

وجاء الافتتاح في جولةٍ للاحتفاء بمشاريع عودة الحياة في مصراتة، شملت افتتاح الدبيبة لحديقة إب بمنطقةالمقاوبةالتي تعدّ أحد أقدمالمتنزهات في مصراتة، وكذلك متنزه نسيم البحر بنادي الصباح في منطقة زاوية المحجوب.

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رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة ليبيا مشاريع عودة الحياة في مصراتة

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الوطن الليبية

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