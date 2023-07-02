المشري يرفض قرار مجلس النواب بتسمية أعضاء المحكمة الدستورية

الوطن/متابعات

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري تمسكه بقرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون الصتادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة.

المشري وبحسب بيان وجهه للمستشار صالح أعرب عن استغرابه بإصدار النواب قرار بشأن تسمية أعضاء للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبل مجلس الدولة رقم (70/5) ق بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023م ،

وأردف بالقول” يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات قطعي وواجب التنفيذ. عليه ،نفيدكم بتمسكنا بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المشار إليه.

ودعا المشري مجلس النواب للعمل معا من أجل انجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 66 ، وفق خارطة طريق واضحة