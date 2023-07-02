دردور : “عبيد حفتر” يرفعون شعار العدالة في توزيع الثروة لأجل سرقة مال الدولة

انتقد فرج دردور، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، تصريح رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي “عيسى العريبي”، الذي رفض خلاله تدخل السفير الأمريكي في مسألة إغلاق النفط، وذلك لأنه شأن ليبي.

وقال دردور في منشور عبر «فيسبوك»: “وهل الشأن الليبي يمثله عيسى عريبي، أقلهم علما وثقافة، وأشرهم جهلا وعنجهية”. على حد تعبيره.

وأكمل مضيفًا؛ “ثم هل يوجد ليبي واحد عاقل يقبل بتدمير اقتصاد بلاده ويتحمل انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر الدولار، حتى يستفيد قلة من الفاسدين باسم العدالة في توزيع الثروة”. بحسب قوله.

وزعم أن شعار توزيع الثروة يرفعه، من حين لأخر، من وصفهم بـ “عبيد حفتر”، لأجل “سرقة مال الدولة من قبل الذين تعودوا على نهبه عبر ابتزاز الحكومات في طرابلس”، مردفًا “أي شأن ليبي يمثله جاهل مخرب”، على حد زعمه.