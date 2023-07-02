“الدبيبة”يفتتح مركز مصراتة التخصصي لعلاج أمراض القلب

الوطن| رصد

‏افتتح رئيس الوزراء في الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ‏ مركز مصراتة التخصصي لعلاج أمراض القلب في منطقة الغيرانبمصراتة.

وأشار الدبيبة إلى أن ،“قطاع الصحة يُعد من القطاعات التي تشكل تحدي كبير كونها كانت شبه مشلول بالكامل، واليوم نحتفل بمشروعمركز مصراتة للقلب والشرايين والأوعية الدموية الذي يقدم خدمات في شرق وغرب وجنوب ليبيا.

وقال رئيس الحكومة المنتهية خلال افتتاح المركز،” نجحنا في تجاوز أزمة الوباء في بداية استلام الحكومة وتمكنا من توفير اللقاح في جميعأنحاء ليبيا، ونجحنا في أكثر من ٣٠٠ عملية و أكثر من ٥٠٠ عملية ناجحة لزراعة القرنية والكلى اكثر من ١٥ عملية ناجحة.