الحاسي: كنا نقاتل العبيد في بنغازي وارتكبنا خطأ حين حدثناهم عن الحرية

رأى رئيس الوزراء الأسبق لما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، عمر الحاسي، أنهم كانوا يقاتلون من وصفهم بـ«العبيد» في بنغازي، مشيرا إلى أنهم ارتكبوا خطأ حين حدثوهم عن الحرية”، بحسب تعبيره.

وقال الحاسي في تغريدة عبر «تويتر»: “في بنغازي بعد اندلاع ثورة 2011 اكتشفنا طيلة 8 أشهر من القتال أننا لم نكن نواجه الطغاة بل كنا نُقاتل العبيد”، وفقا لوصفه.

وأضاف “ارتكبنا خطأ حين حدثناهم عن الحرية التي يخشونها لأجل سيدهم، معرفة عقلية الناس زمن الطغيان مهمة، فنجاح ثورة مرتبط بوعيهم، فبعضهم يقاتل لتجديد عبوديته ولو كانت ضد حريتك”، على حد قوله.