الارصاد توضح حالة الطقس وتغييرات الحرارة اليوم الاحد 02 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 02 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تشهد درجات الحرارة اعتدالا على مناطق الشمال الغربي، بينما تكون مرتفعة اليوم على بقية المناطق،مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر على مناطق القريات ومزده.

الرياح: شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (28-30 )مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا ، وتتراوح على معظم مناطق الدواخل مابين (33-36 )مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية تتحول من مساء اليوم إلي شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: مرتفعة نسبيا هذا اليوم وتتراوح مابين (33-40)مْ، ،وتسجل تراجع من فترة المساء مع رطوبة عالية نسبيا .

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على الحمادة قد يصحبها خلايا رعدية.

الرياح:متغيرة الاتجاه إلي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-45)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ.