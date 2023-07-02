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نقيب التدريس الجامعي: قوائم الإيفاد الأخير تمت بضغط من الدبيبة على القيب

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عبد الفتاح السائح نقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي أن “قوائم الايفاد الأخير تمت بضغط من الدبيبة على وزير التعليم العالي عمران القيب”.

وقال السائح،  في تصريح صحفي، إن “عمران القيب معنا في نشر هذه المواضيع والضغط على حكومة الدبيبة والبرلمان ومصرف ليبيا المركزي للتحرك في موضوع الإيفاد”. على حد قوله.

وأردف أن “القيب اعترف لي أن قوائم الإيفاد الأخيرة تمت رغمًا عنه عن طريق الدبيبة وأن هذا الموضوع مسيطرين عليه في رئاسة الحكومة وهم من قسموا المجموعة”.

وأشار إلى أن “العمل الفردي لن يُجدي نفعًا ونحن نريد وقوف هذا الرجل معنا لأن تغيير الحكومة قريب جدًا”. بحسب كلامه.

وختم موضحًا أن “الوضع السياسي سيء جدًا ومن ثم فليس هدفنا عمران القيب بل هدفنا أن ننفذ مطالبنا”.

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عبد الفتاح السائح نقيب التدريس الجامعي

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صحيفة الساعة 24

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