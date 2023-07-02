المشري يؤكد تمسكه بحكم المحكمة الدستورية بشأن تسمية مجلس النواب لأعضاء المحكمة الدستورية

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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تمسكه بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023م بشأن تسمية أعضاء للمحكمة الدستورية.

ودعا المشري في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العمل جميعا من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6 ، وفق خارطة طريق واضحة.

وقال المشري :”نذكركم بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبلنا رقم (70/5) ق، ولا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات وقطعي وواجب التنفيذ”.