إيطاليا تدعو لمساعدة أفريقيا على تغيير نهج سكانها الراغبين في مغادرتها عبر ليبيا

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى مساعدة أفريقيا حتى يتغير نهج أولئك الذين يرغبون في مغادرتها.

كما أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية في تصريحات نشرتها وكالة “نوفا” على ضرورة مراعاة موازنة الاتحاد الأوروبي عدم الاستقرار في دول شمال القارة السمراء، بما فيها ليبيا.

وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية، إن موازنة الاتحاد الأوروبي تأخذ في الحسبان عدم الاستقرار في شمال أفريقيا، كما أن إيطاليا تطالب في مراجعة الموازنة المتعددة السنوات بمراعاة عدم استقرار دول شمال أفريقيا.

وشددت ميلوني، على أنه إذا قدم الاتحاد الأوروبي خيارا للسكان الذين يحاولون مغادرة أفريقيا، فسيتغير النهج، مشيرة إلى أن أفريقيا ليست قارة فقيرة، وإنما لديها موارد كثيرة.

ومن جانبه، كشف وكيل رئيسة الوزراء الإيطالية، ألفريدو مانتوفانو، عن عزم الحكومة الإيطالية تنظيم مؤتمر دولي في روما يوليو الجاري، لمناقشة سبل مكافحة الهجرة غير المشروعة من شمال أفريقيا.